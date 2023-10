A l’annonce d’un cancer, 70 % des maris quittent leur femme malade - adakar.com

Près de 70 % des maris divorcent dans les 6 mois suivant l’annonce du cancer de leur conjointe.



Le diagnostic d’un cancer peut bouleverser l’équilibre d’un couple. Mais là encore, face à ce genre de situation, l’homme et la femme ne sont pas égaux. En effet, une étude publiée dans la revue « Cancer » en novembre dernier montre que face au diagnostic d’un cancer, une femme a six fois plus de risques d’être quittée par son/sa conjoint(e) qu’un homme dans la même situation.



