Football-Coupe du monde des sourds: les « Lions » visent une qualification historique en finale de la Coupe du monde - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Football-Coupe du monde des sourds: les « Lions » visent une qualification historique en finale de la Coupe du monde Publié le mercredi 4 octobre 2023 | aDakar.com

© aDakar.com par dr

Coupe du monde des sourds: l`équipe nationale du Sénégal domine les États-Unis

Malaisie, le 1er octobre 2023 - Les Lions du Sénégal ont dominé, ce dimanche, les États-Unis en quart de finale de la Coupe du monde des malentendants. Tweet

Les « Lions » de Football des Sourds et Malentendants du Sénégal sont en passe de réaliser un exploit historique lors de la Coupe du monde 2023 qui se déroule actuellement en Malaisie. Après avoir éliminé les États-Unis en quarts de finale (1-0), l'équipe sénégalaise se prépare à un affrontement décisif contre l'Ukraine en demi-finale, ce mercredi.



Cette équipe sénégalaise, qui participe pour la première fois à une Coupe du monde de football pour sourds et malentendants, a déjà laissé une forte impression. Leur parcours a été marqué par une performance mémorable en match de poules contre l'Ukraine, se terminant par un match nul 2-2.



Pour atteindre la finale historique de la Coupe du monde, les « Lions » devront vaincre l'Ukraine en demi-finale. De l'autre côté du tableau, l'Égypte fait également office de fier représentant africain. Les Pharaons affronteront le Japon dans l'autre demi-finale. L'Égypte a écarté l'Allemagne en quart de finale (0-0 a.p., TAB 4-3), tandis que le Japon a battu la France (1-0).



Le mercredi 4 octobre 2023, les amateurs de football des sourds et malentendants du monde entier pourront suivre avec attention ces deux demi-finales palpitantes dont l'Égypte contre le Japon à 8h30 et à 12h30 le match du Sénégal contre l'Ukraine.



Ces rencontres promettent un football de haut niveau et pourraient conduire à une finale historique pour le Sénégal s'ils réussissent à surmonter le défi ukrainien.



H.B