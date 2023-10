Entrepreneuriat: 16 startups sénégalaises sélectionnées pour le Bpi Innovation Génération 2023 - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Entrepreneuriat: 16 startups sénégalaises sélectionnées pour le Bpi Innovation Génération 2023 Publié le mardi 3 octobre 2023 | sikafinance

Tweet

La 9ème édition du Bpi Innovation Génération (BIG) aura lieu le 5 octobre à Paris. Le Sénégal sera représenté par 16 startups. Ces entreprises évoluent dans les domaines de l’agriculture, l’artisanat, la robotique, la logistique, l’énergie et l’éducation. Initié par Bpi France, le BIG est à sa 9e édition. Près de 500 conférences et ateliers, animés par plus de 1 000 speakers sont prévus.