Immigration clandestine: 127 migrants débarquent ce mardi en Espagne Publié le mardi 3 octobre 2023

© aDakar.com par BL

Arraisonnements de pirogues transportant des candidats à l`immigration clandestine

Dakar, le 5 septembre 2023 - Les unités de la Marine sénégalaise ont arraisonné plusieurs pirogues avec des centaines de candidats à l`immigration clandestine.

Malgré les opérations d'interceptions des départs des autorités sénégalaises, les départs continuent de fuser. Une nouvelle arrivée de 127 migrants a été constatée dans la matinée de ce mardi 03 octobre 2023, sur l'île d'El Hierro en Espagne, a informé le journaliste Txema Santana via x, ex Twitter.



En provenance du Sénégal, parmi les passagers figuraient 9 femmes.

Cette île d'El Hierro se positionne comme le troisième point de chute des migrants durant cette année 2023, derrière Lanzarote et Gran Canaria.



HB

Source: aDakar



