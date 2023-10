Comment la Cour des comptes sénégalaise s’est appuyée sur l’expertise de son homologue française - adakar.com

Publié le mardi 3 octobre 2023 | RFI

© Autre presse par DR

Au Sénégal, comment est dépensé l’argent public et comment en informer les citoyens ? Voilà l’une des missions clé d’une Cour des comptes. Le pays est doté de cette institution depuis 24 ans. Or, ces trois dernières années, elle a collaboré avec la Cour des comptes française - qui a aussi des projets de jumelage avec l’Algérie et le Maroc - pour bénéficier de son expertise. Décryptage de cette coopération qui a été financée à hauteur d’1,2 million d'euros par l’Europe.



Avec notre correspondante à Dakar, Léa-Lisa Westerhoff



Prenez une Cour des comptes bicentenaire d’un côté et de l’autre une institution créée sur le même modèle mais il y a moins de trente ans. Pour Thierno Dia, magistrat à la Chambre des affaires budgétaires et financières au Sénégal, il y avait forcément une expertise utile à partager, notamment pour relancer les enquêtes sur les dépenses publiques. « Une Cour des comptes, son cœur de métier, c'est de juger les comptes des comptables publics, rappelle-t-il. Mais, malheureusement, cette activité était en hibernation au niveau de la Cour. Pendant plusieurs années, nous sommes restés sans pouvoir juger les comptes des comptables parce que la Cour est restée pendant presque 20 ans sans recruter de personnel ».