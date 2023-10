Sénégal: l’université Cheikh-Anta-Diop affiche toujours porte close - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Education Article Education Sénégal: l’université Cheikh-Anta-Diop affiche toujours porte close Publié le mardi 3 octobre 2023 | RFI

© Autre presse par DR

L’Université de Bambey éclaboussée par une affaire de fraude

Tweet

Au Sénégal, les étudiants de l’université de Ziguinchor dans le sud du pays et de Saint-Louis dans le nord vont retrouver les bancs de l’université cette semaine après quatre mois de fermeture des campus. Une fermeture suite aux émeutes et aux manifestations de l’opposition qui avaient été particulièrement fortes en milieu universitaire en juin 2023. Mais, à Dakar, le campus de l’université Cheikh-Anta-Diop affiche toujours porte close alors que les appels à la réouverture se multiplient.



« On veut la réouverture de l’UCAD rien de plus ! », peut-on lire sur la page Facebook de l’université Cheikh-Anta-Diop de Dakar. Sous chaque publication - ou presque -toujours les mêmes commentaires : « Nous réclamons l’ouverture de l’Ucad dès le mois d’octobre ».