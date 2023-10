L’OMS donne le feu vert à un deuxième vaccin antipaludique pour les enfants - adakar.com

L'OMS donne le feu vert à un deuxième vaccin antipaludique pour les enfants Publié le mardi 3 octobre 2023 | RFI

© Autre presse par DR

L'Organisation Mondiale de la Santé autorise un deuxième vaccin contre le paludisme, à destination des enfants. Le R21-Matrix-M est désormais validé par l'OMS. Une décision qui ouvre la porte à une plus grande diffusion de ce vaccin, alors que jusqu'à présent, seuls trois pays africains le recommandaient.



En 2021, le paludisme avait tué plus de 600 000 personnes dans le monde. L'Afrique concentre l'énorme majorité des cas et parmi les victimes sur le continent, ce sont les enfants de moins de cinq ans qui sont particulièrement touchés. C'est pour cette raison que depuis des années, les efforts se sont concentrés sur le développement d'un vaccin pédiatrique.



Le patron de l’OMS, le Dr Tedros, ne cachait pas sa joie au moment d’annoncer la validation du vaccin R21/Matrix-M. « Depuis l’an 2000, le nombre de morts du paludisme a chuté de plus de 50 %.