UEMOA : le taux d’inflation en moyenne annuelle en août 2023 s’est établi à 5,5% ( Officiel)

Le taux d'inflation en moyenne annuelle au mois d'août 2023, s'est établi à 5,5% au niveau de l'Union économique et monétaire ouest-africaine ( UEMOA), rapporte ladite institution sous-régionale dans un document intitulé " Indice harmonisé des prix à la consommation ( IHPC) au sein de l'UEMOA " consulté lundi par Abidjan.net.



" Le taux d'inflation en moyenne annuelle dans l'Union a reculé de 0,5 point de pourcentage par rapport au mois précédent. Cette tendance à la baisse a été observée par les États membres à l'exception du Bénin et du Niger où le taux d'inflation a augmenté respectivement de 0,2 et 0,1 point de pourcentage par rapport au mois précédent ", a expliqué le document.



Par ailleurs, l'UEMOA apprend qu'en août 2023, le niveau l'indice harmonisé des prix à la consommation ( IHPC) s'est établi à 122,7 dans l'Union, soit une progression de 0,1% en variation mensuelle.



" Comparativement à son niveau d'août 2022, l'indice a progressé de 2,6% dans la zone UEMOA. Sur cette même période, les différentes variations par ordre décroissant enregistrées sont de 5,4% en Guinée-Bissau, 5,3% au Sénégal, 4,8% au Niger, 3,8% au Togo, 3,6% en Côte d'Ivoire, 2,1% u Bénin, -0,6% au Mali, -2,0% au Burkina Faso. Seul le Niger a connu une évolution de la hausse du taux d'inflation en glissement annuel, en comparaison à son niveau juillet 2023", a fait savoir l'institution.



En outre, le document indique qu'en rythme mensuel, l'évolution de l'indice régional est portée par la hausse du niveau général des prix au Niger ( 2,1%), au Sénégal ( 1,8%) et au Mali ( 0,8%).

Cette hausse a été atténuée par les baisses de niveau général des prix observées au Bénin ( -2,8%), au Togo ( -2,2%), en Guinée-Bissau ( -0,6%), au Burkina ( -0,5%) et en Côte d'Ivoire ( -0,4%).



Créée le 10 janvier 1994 à Dakar, l’Union économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) a pour objectif essentiel, l’édification en Afrique de l’Ouest, d’un espace économique harmonisé et intégré.

L.Barro