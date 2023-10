Découverte macabre à Joal : un sein de femme sectionné trouvé dans un seau blanc - adakar.com

News Faits Divers Article Faits Divers Découverte macabre à Joal : un sein de femme sectionné trouvé dans un seau blanc Publié le lundi 2 octobre 2023 | aDakar.com

Des talibés traversant un terrain vague dans le quartier de Santhie 3 ont découvert, un seau blanc abandonné, comportant un sein féminin sectionné, a-t-on appris ce jour par PressAfrik.

Cette découverte macabre a été faite le dimanche 1er octobre 2023, début du mois rose, rendant hommage aux victimes et celle qui lutte contre le cancer du sein.



La Brigade de gendarmerie de Joal a été avisée et s'est rendue sur les lieux pour procéder aux constats d'usage. Le seau blanc et le sein sectionné ont été acheminés au district sanitaire local pour les procédures administratives nécessaires.



Une enquête a été ouverte par la brigade pour faire la lumière sur cette affaire.

Cette découverte à des fins peut-être mystiques, a intrigué les populations, les poussants à mener des visites dans les structures sanitaires et les cimetières pour vérifier si leurs proches malades ou décédés n'ont pas été victimes de cette atroce mutilation



