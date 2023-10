Finances: l’Allemagne octroie 44,6 milliards FCFA au Sénégal pour renforcer la résilience économique - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Économie Article Économie Finances: l’Allemagne octroie 44,6 milliards FCFA au Sénégal pour renforcer la résilience économique Publié le lundi 2 octobre 2023 | aDakar.com

© Autre presse par DR

Banque centrale des états de l’Afrique de l’ouest(BCEAO)

Tweet

L'Allemagne a accordé un don de 44,6 milliards FCFA (environ 68 millions d'euros) au Sénégal dans le cadre de son partenariat visant à soutenir le pays dans sa "marche résolue vers l'émergence en 2035", a révélé ce lundi 02 octobre de Sika Finance.



La convention de ce financement a été signée le 29 septembre 2023 au ministère de l'Économie, du Plan et de la Coopération entre le ministre sénégalais Oulimata Sarr et la directrice de la Banque allemande de coopération (KFW), Lisa Steinacher.



Ce partenariat renforce la coopération sénégalo-allemande établie en 2019 et vise à encourager les réformes économiques et sociales au Sénégal. Le programme financé par ce don a pour objectif de renforcer la résilience du Sénégal face aux défis socio-économiques actuels et futurs. Pour ce faire, il prévoit la mise en œuvre de réformes majeures dans des domaines tels que la législation du travail, la réforme foncière, l'accès au financement, le développement des petites et moyennes entreprises (PME) et la formation professionnelle.



Le ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération, Oulimata Sarr, estime que cet accompagnement aura un impact significatif sur l'autonomisation économique des femmes, la lutte contre le blanchiment de capitaux et la mise en œuvre du Plan Sénégal Émergent (PSE) Vert. Dans ce contexte, elle a appelé les ministères sectoriels concernés à mettre en œuvre ces réformes de manière diligente.



La directrice de la Banque allemande de coopération (KFW), Lisa Steinacher, a souligné que ce don permettra au Sénégal de renforcer sa résilience, en particulier face aux défis liés aux changements climatiques, tout en améliorant le soutien au secteur privé.



HB

Commentaires