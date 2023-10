Eliminatoires Coupe du Monde Féminine U20 : Sénégal et le Bénin en double confrontation en octobre - adakar.com

Eliminatoires Coupe du Monde Féminine U20 : Sénégal et le Bénin en double confrontation en octobre

Les sélections féminines sénégalaises et béninoise des moins de 20 ans se préparent pour une double confrontation prévue les 8 et 15 octobre prochains. Ces matchs font partie du deuxième tour des éliminatoires de la Coupe du monde féminine U20 qui aura lieu en Colombie en 2024.



Les Lionnes du Sénégal accueilleront d'abord les Béninoises au stade Lat-Dior de Thiès le samedi 8 octobre, avant de se rendre au Bénin pour la manche retour le 15 octobre.



Ce deuxième tour fait suite au premier tour des éliminatoires qui s'est tenu en septembre dernier. Parmi les six équipes qui y ont participé, trois se sont qualifiées pour rejoindre les 29 autres équipes exemptées du premier tour. Au total, 35 équipes se disputeront les précieuses places pour la Coupe du Monde U20.



Le processus de qualification est rigoureux, avec plusieurs étapes à franchir, notamment un cinquième tour qui déterminera les deux équipes qui représenteront leur continent en Colombie. Alors que certaines équipes, comme la France, l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Espagne, le Canada, le Mexique et les États-Unis, ont déjà obtenu leur qualification grâce à leurs performances lors des compétitions continentales.



Le Sénégal et le Bénin sont déterminés à se frayer un chemin pour rejoindre ces déjà qualifiées pour Colombie 2024.





