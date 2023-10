Présidentielle 2024: l’APR exhorte tous les membres du Parti de poursuivre la mobilisation et l’animation à la base pour une collecte de parrainage réussie - adakar.com

Présidentielle 2024: l'APR exhorte tous les membres du Parti de poursuivre la mobilisation et l'animation à la base pour une collecte de parrainage réussie Publié le lundi 2 octobre 2023

© Autre presse par DR

Alliance pour la République (APR)

Le Secrétariat Exécutif National (SEN) de l’Alliance Pour la République (APR) s’est réuni le samedi 30 septembre 2023 autour de l’ordre du jour suivant

- Informations

- Le démarrage de la collecte des parrainages.

Après avoir adopté une résolution en hommage au leadership décisif du Président

Macky Sall, et soutenu sa décision de réunir le Conseil National du Parti le 29 octobre 2023, le SEN a salué debout, et avec enthousiasme, le choix porté sur le camarade Amadou Ba, candidat de la Coalition BBY et de la Grande Coalition de la majorité Présidentielle.



En effet, les qualités de compétence, de loyauté éprouvée, et d’homme consensuel du Premier ministre Amadou Ba, constituent sans nul doute, des atouts majeurs, soutenus par le bilan élogieux du Président Macky Sall, pour une victoire éclatante, dès le premier tour de l’élection de février 2024.



Dans le même élan, le SEN a enregistré avec beaucoup d’attention, les propos forts de gratitude et d’engagement du candidat de BBY, à perpétuer et renforcer les idéaux de solidarité, d’équité, d’inclusion, de responsabilité et de générosité qui ont toujours sous-tendu les réalisations et les résultats éclatants de la mise en œuvre du Plan Sénégal Émergent (PSE), sous le leadership du Président Macky SALL. « Je m’engage à ce que nul ne manque à l’appel » a-t-il dit à cet effet.



Dès lors, le SEN exhorte tous les membres du Parti de poursuivre la mobilisation et l’animation à la base pour une collecte de parrainage réussie, comme il est de tradition dans notre parti et la Coalition.



Enfin, le SEN demande à tous les sympathisants, militants et responsables, tous les Sénégalais épris de leadership responsable, de stabilité, de sécurité, de consolidation de notre démocratie, de préservation de notre république ainsi que de réalisations pertinentes et bénéfiques à tous, de travailler résolument à la victoire du Premier ministre M. Amadou Ba



Fait à Dakar, le, 30 septembre 2023

Le Secrétariat Exécutif National