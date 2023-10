La CEDEAO prend part à la 6ème édition du Salon de l’Agriculture et des Ressources Animales (SARA) de Côte d’Ivoire - adakar.com

La CEDEAO prend part à la 6ème édition du Salon de l'Agriculture et des Ressources Animales (SARA) de Côte d'Ivoire Publié le lundi 2 octobre 2023

La CEDEAO prend part à la 6ème édition du Salon de l'Agriculture et des Ressources Animales (SARA) de Côte d'Ivoire

Invitée par le Gouvernement de Côte d’Ivoire, la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) est à sa première participation au SARA pour partager les résultats clés de la mise en oeuvre de la Politique agricole régionale, l’ECOWAP, le cadre de référence des interventions dans le secteur agrosylvopastoral et halieutique de la région.



La délégation de la CEDEAO conduite par la Commissaire aux Affaires économiques et à l‘Agriculture, Mme Massandjé Touré-Litsé et composée de Directeurs, de Chefs de Division, de Coordonnateurs de programmes et projets et d‘Experts contribuera aux discussions des conférences et ateliers prévus par le Secrétariat du Salon tout en organisant et en animant ses propres side-events/panels sur des thématiques clés au sein de son stand.



« L’agriculture africaine face aux chocs internes et externes: quelles innovations structurelles pour améliorer les secteurs agricoles et garantir la souveraineté alimentaire », c’est le thème central de 6ème édition du Salon de l’Agriculture et des Ressources Animales (SARA) qui a officiellement ouvert ses portes ce 29 septembre 2023 à Abidjan au cours d’une cérémonie présidée par SEM Alassane Ouattara, Président de la République de Côte d’Ivoire.



Événement majeur du monde agricole en Afrique de l’Ouest, le SARA est une plateforme de rencontre et d’échanges d’expériences entre acteurs du monde agricole, des ressources animales et halieutiques. Il offre une opportunité de visibilité, d’établissement de contacts, de partage d’expériences et de lobbying à travers ses visiteurs, les investisseurs nationaux et internationaux, les pays représentés, les professionnels et les différents exposés dans les stands.



Les intervenants au cours de la cérémonie d’ouverture, que sont : le Commissaire Général du SARA, Kouassi Kouakou André, le Ministre d’Etat, Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural, Kobenan Kouassi Adjoumani et le Premier Ministre, SEM Patrick Achi, au nom du Chef de l’Etat ont relevé le caractère singulier du SARA qui constitue une occasion de rassembler les acteurs le long de la chaîne de valeurs agricole, pour partager leur savoir-faire et contribuer ainsi à la souveraineté alimentaire et nutritionnelle dans un contexte mondial marqué par la cherté des denrées de première nécessité.



Dans le stand de la CEDEAO, les Ministres ivoiriens en charge de l’Agriculture et du Développement rural, Kobenan Kouassi Adjoumani ; des Ressources animales et halieutiques, Sidi Tiémoko Touré; de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, Bruno Koné et du Ministre des Affaires Etrangères, de l’Intégration africaine et de la Diaspora ont échangé avec la délégation de la CEDEAO et salué les efforts de l’Institution sous-régionale pour le développement du secteur agricole dans les pays et au niveau régional.



Au titre des rencontres pour renforcer le partenariat, la Commissaire aux Affaires économiques et à l’Agriculture et sa délégation ont échangé avec la Directrice régionale Afrique de l’Ouest et du Centre du Programme Alimentaire mondial, PAM pour renforcer la coopération entre les deux Institutions en vue d’assurer la sécurité alimentaire des populations ouest-africaines.



Pendant dix jours, à son stand situé au Pavillon A, Pôle institutions et Sponsors à l’Entrée B ou au cours des rencontres sectorielles, des ateliers et des panels, la CEDEAO fera connaitre davantage ses acquis dans le domaine agrosylvopastoral et halieutique tout en nouant ou en renforçant des partenariats stratégiques de travail avec des institutions publiques ou privées et des organisations internationales évoluant dans le secteur agricole.