Congrès mondial des médias 2023 : la 2ème édition à Abu Dhabi pour façonner l’avenir de l’industrie médiatique

Congrès mondial des médias 2022 à Abu Dhabi

La deuxième édition du Congrès mondial des médias (GMC) est prévue du 14 au 16 novembre 2023 à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis. Cet événement d'envergure mondiale, placé sous le patronage de Son Altesse Cheikh Mansour ben Zayed Al Nahyan, Vice-président, Vice-Premier ministre et président de la Cour présidentielle, sera organisé par le Centre national d'exposition d'Abu Dhabi (ADNEC), en partenariat avec l'Agence de presse des Émirats (WAM). Le thème central de cette rencontre est :"Façonner l'avenir de l'industrie des médias".



Le GMC 2023 comprendra un total de 127 sessions, 27 ateliers, six laboratoires de médias, et une variété d'autres programmes et expositions axés sur les questions les plus pertinentes concernant le futur du secteur des médias.



Pendant trois jours, plus de 30 sessions rassembleront des leaders éminents et des universitaires des médias du monde entier pour discuter de sujets essentiels, tels que l'innovation, l'éducation aux médias, le journalisme sportif, le journalisme environnemental, et le rôle de la jeunesse.



Des sessions spéciales se pencheront également sur des sujets contemporains, notamment l'intelligence artificielle (IA) dans les médias, les perspectives du métaverse, le journalisme de développement, et la nécessité d'une coopération étroite entre l'industrie des médias, les écoles de médias et les géants de la technologie pour offrir des informations et des projections futuristes.



En plus des discussions, l'exposition qui accompagne le congrès présentera les dernières technologies des grandes marques ainsi que des start-ups pertinentes pour le secteur des médias. Elle offrira également l'opportunité de conclure des accords commerciaux entre les entreprises technologiques et les médias.



