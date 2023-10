Sénégal: à Dakar, une journée de sensibilisation contre les cancers du sein et de l’utérus - adakar.com

Sénégal: à Dakar, une journée de sensibilisation contre les cancers du sein et de l'utérus Publié le lundi 2 octobre 2023 | RFI

Journée de dépistage du cancer du sein

Dakar, le 26 octobre 2019 - La Ligue sénégalaise contre le cancer (LISCA) a organisé, le samedi 26 octobre, une journée de dépistage gratuit du cancer du sein. Elle a eu lieu au stade LSS. Tweet

Le 1er octobre 2023, un village a été installé place du Souvenir à Dakar pour une journée de sensibilisation contre les cancers du sein et de l’utérus, les plus fréquents et les plus meurtriers dans le pays. Reportage.



Le mois Octobre rose commence au Sénégal avec une journée de sensibilisation, une marche et un village avec des stands d’associations installés place du Souvenir à Dakar pour lutter contre les cancers du sein et de l’utérus, les cancers, les plus fréquents et les plus meurtriers dans le pays.



Une vague rose a ainsi envahi la place. Yacine Mbaye, étudiante en terminale, a marché pour montrer son soutien aux femmes atteintes d’un cancer du sein ou de l’utérus : « Elles ne sont pas seules. Nous, on peut apporter un soutien, qu’il soit financier ou même qu’il soit pour la sensibilisation. »