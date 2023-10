Le parrainage citoyen pour le candidat de Benno : Coup BA contre les dissidents - adakar.com

Le parrainage citoyen pour le candidat de Benno : Coup BA contre les dissidents Publié le lundi 2 octobre 2023 | Le Quotidien

Présidentielle 2024 : la liste BENNO

La collecte des parrains pour la Présidentielle pourrait être une tâche ardue pour les candidats déclarés Mahammed Boun Abdallah Dionne et Mame Boye Diao. L’option prise par le candidat de Benno de s’offrir le parrainage citoyen en est la cause. Ainsi, Amadou Ba, qui dispose d’une large avance, est parti pour briser le rêve présidentiel de ses 2 frères de parti.



La tâche risque de ne pas être facile pour les candidats Mahammed Boun Abdallah Dionne et Mame Boye Diao. Ces responsables de l’Apr, qui ont refusé de s’aligner derrière le candidat choisi par le président de la République, risquent de faire face à des difficultés pour réunir le nombre de parrains requis afin de «compétir» le 25 février prochain. La raison est que le candidat de la Coalition Benno bokk yaakaar, Amadou Ba, a opté pour le parrainage citoyen, alors qu’il a la possibilité de bénéficier du parrainage des élus (maires, députés et conseillers municipaux), qui lui est très favorable. Est-ce une volonté de couper l’herbe sous les pieds de ses frères de parti devenus des adversaires ? Tout porte à le croire, car cette volonté de Amadou Ba d’aller chercher le parrainage citoyen pourrait compromettre les chances de Boun Abdallah Dionne et de Mame Boye Diao, qui ne peuvent que puiser dans le même vivier politique que le Pm, qui part avec la faveur des pronostics, puisqu’ayant à sa disposition les moyens de l’Etat, l’appareil politique qu’est l’Apr et les alliés regroupés autour de Benno et de la grande majorité présidentielle.



Pourtant, ces deux candidats sortis des rangs de Benno bokk yaakaar pouvaient s’y attendre. Car, après avoir porté son choix sur la personne du Premier ministre, le chef de l’Etat avait indiqué sa préférence pour le parrainage citoyen. Il avait dit que le candidat de Benno devrait «mouiller le maillot» en descendant sur le terrain pour recueillir le parrainage de ses concitoyens.



Mais cette option, qui s’écarte de la voie de la facilité, n’est pas gratuite. Le fait d’aller chercher le parrainage des citoyens jusque dans le Sénégal des profondeurs permettra à Amadou Ba non seulement de se jauger, mais aussi de prendre rendez-vous avec le Peuple, si l’on sait que la Présidentielle, c’est le rendez-vous d’un homme avec son Peuple.



En tout cas, Amadou Ba n’est pas dans les dispositions de faire des cadeaux à ses adversaires politiques, surtout ceux issus du même camp politique que lui. Avec ce parrainage citoyen, c’est la guerre des tranchées qui est lancée. Et aucune concession ne sera faite à… l’«ennemi».