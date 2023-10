Championnat du monde des malentendants : le Sénégal opposé à l’Ukraine en demi-finale - adakar.com

Championnat du monde des malentendants : le Sénégal opposé à l'Ukraine en demi-finale Publié le lundi 2 octobre 2023 | Agence de Presse Sénégalaise

Malaisie, le 1er octobre 2023 - Les Lions du Sénégal ont dominé, ce dimanche, les États-Unis en quart de finale de la Coupe du monde des malentendants. Tweet

Dakar, 1er oct (AP) – L’équipe du Sénégal de football des malentendants va affronter en demi-finale du championnat du monde, celle de l’Ukraine, mercredi.



Les Sénégalais ont éliminé en quarts de finale, les Etats-Unis qu’ils ont battus, 1-0, dimanche. Les Ukrainiens ont de leur côté sorti l’Iran, 3-0.



Ce championnat se déroule en Malaisie.



‘’C’était un match difficile et compliqué pour les deux équipes. Il nous fallait être solides et nous avons le mérite d’avoir tout donné. Nous dédions cette victoire aux Sénégalais’’, a dit l’entraîneur des lions Souleymane Bara Fomba.



‘’Nous avons manqué d’occasions durant la première mi-temps. C’est en deuxième période que nous avons apporté le changement qu’il fallait à la 25 mn. Moins de cinq minutes après, l’équipe a marqué et nous avons pu trouver la clé du match’’, a-t-il analysé.



L’autre représentant africain en quarts de finale, l’Egypte, a battu, l’Allemagne, 4-3, lors de la séances des tirs au but.



Les Egyptiens affronteront en demi-finale les Japonais tombeurs des Français, 1-0.



Les Lions ont remporté la première édition du Championnat d’Afrique de football des sourds en septembre 2021. Ils avaient battu le Mali en finale, 1-0.



Le Sénégal est cinquième au classement général des derniers Deaflympics, les Jeux olympiques réservés aux sourds, qui se sont déroulés du 1er au 15 mai 2022, à Caxias do Sul, au Brésil.



Les Championnats du monde de football des sourds sont une compétition mondiale organisée une fois tous les quatre ans par le Comité international des sports pour les sourds, chez les hommes et les dames en même temps.



Chez les hommes, la Turquie est la nation la plus titrée avec deux trophées remportés en 2012 et en 2016.



En dames, les États-Unis sont le pays le plus titré, avec deux coupes remportées durant ces mêmes éditions (2012 et 2016).



