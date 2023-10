Émigration clandestine: Plusieurs pirogues avec plus de 600 candidats à l’émigration interceptées par la Marine nationale sénégalaise - adakar.com

Les départs de bateaux de migrants depuis les côtes sénégalaises ont repris de plus belle. En moins de quarante-huit heures, la Marine nationale sénégalaise a intercepté plus de 600 individus qui tentaient de rallier les côtes européennes.



La première interception a eu lieu dans la nuit du jeudi 28 septembre. Une pirogue avec à son bord 71 candidats à l’émigration irrégulière par voie maritime a été arraisonnée. Parmi les 71 candidats à la traversée, il y avait 13 mineurs et 02 femmes.



Après l’interception de la pirogue, les migrants mis en sécurité, ont été remis aux services compétents de l’État.



Quelques-unes heures plus tard, vendredi 29 septembre une autre interception de pirogues avec cette fois plus de candidats à l’émigration clandestine sera opérée par les mêmes éléments de la Marine nationale en coordination avec des moyens de l’Armée de l’Air.



C’est ainsi que le patrouilleur Walo a arraisonné le 29 septembre 2023, à 100 km au large de Dakar, deux pirogues avec 272 candidats à l’émigration. Encore une fois, dans les pirogues se trouvaient parmi les passagers 16 femmes et 7 enfants se trouvaient parmi les passagers.



La dernière opération de sauvetage a eu lieu le samedi 30 septembre dans la nuit. Opérée par le patrouilleur de haute mer Walo, elle a permis de secourir 262 candidats à l’émigration irrégulière par voie maritime. Au nombre des candidats au voyage, il y avait 26 femmes et 13 mineurs.



Au total, les 605 migrants mis en sécurité seront acheminés à la Base navale Amiral Faye Gassama. Sur place , ils ont été pris en charge par les services compétents de l’État.



Makhtar C.