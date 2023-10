UEMOA: lancement officiel du « Mois d’octobre, mois du Consommer Local », le 04 octobre prochain à Cotonou (Communiqué) - adakar.com

La Commission de l'Union Économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) en partenariat avec le Gouvernement de la République du Bénin va procéder au lancement officiel de la 4ème édition du « Mois d’octobre, mois du Consommer Local », le mercredi 04 octobre 2023 au Palais des Congrès à Cotonou. L'information a été transmise à Abidjan.net dans un communiqué.



Cette cérémonie de lancement placée sous le haut patronage de Patrice Talon, président du Bénin va se tenir sous le thème « quelles stratégies pour stimuler la consommation des biens et services locaux dans l’espace UEMOA ».



Par ailleurs, du 04 au 08 octobre 2023, des représentants des 08 États membres exposeront sur place des produits de l’espace communautaire. De plus, tout au long du mois d’octobre, des activités de promotion commerciale et des concertations seront organisées dans les différents Etats membres de l’UEMOA pour marquer l’événement.



La célébration du « Mois d’octobre, mois du Consommer Local » est une décision des Ministres en charge du Commerce des Etats membres de l’Union, prise lors de leur réunion annuelle tenue le 25 octobre 2019 à Ouagadougou. Cette décision a pour objectif d’accompagner les efforts de transformation des produits locaux dans l’espace UEMOA, à travers la promotion du savoir-faire national.



