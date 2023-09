Bonne gouvernance : le nouveau Directeur général de la Lonase lance un audit prévue pour octobre - adakar.com

Bonne gouvernance : le nouveau Directeur général de la Lonase lance un audit prévue pour octobre Publié le samedi 30 septembre 2023

Lat Diop

Le nouveau Directeur général de la Loterie nationale sénégalaise (Lonase), Abdourahmane Baldé, également connu sous le nom de ''Doura'', a annoncé via un communiqué officiel, le lancement d'un audit, prévu le 05 octobre prochain, a-t-on appris d'e-Média.



Cet audit vise à évaluer la gestion de son prédécesseur, Lat Diop. A cet effet, il a informé le personnel, les vendeurs et les partenaires de la Lonase de cette initiative, qui débutera le 5 octobre prochain.



L'audit examinera tous les processus de l'entreprise, avec pour objectif de clarifier les relations entre la masse collectée et le chiffre d'affaires généré par la Lonase. Le Directeur général a également déclaré que les contrats d'exploitation, les contrats de partenariats et d'autres conventions seraient réexaminés pour identifier d'éventuels ajustements nécessaires.



Les conclusions de cet audit seront soumises à l'autorité compétente et seront partagées avec le personnel et les autres parties prenantes de la Lonase. Cette démarche vise à assurer une gestion transparente et efficace de la Loterie nationale sénégalaise et à garantir la confiance des acteurs impliqués dans l'entreprise