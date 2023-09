Immigration clandestine: 272 candidats arraisonnés par la marine nationale - adakar.com

Immigration clandestine: 272 candidats arraisonnés par la marine nationale Publié le samedi 30 septembre 2023

Interception d`une pirogue de migrants au large de Saint-Louis

Saint-Louis, le 6 septembre 2023 - La Marine nationale sénégalaise a intercepté une pirogue de migrants au large des côtes de Saint-Louis. Tweet

La marine nationale, à travers son patrouilleur le Walo, a arraisonné, le vendredi 29 septembre 2023, 272 candidats à l'émigration irrégulière, a-t-on appris de l'institution militaire ce samedi 30 septembre 2023, via twitter.



Cette nouvelle délégation en partance pour l'Europe, a été interceptée à 100 Km au large de Dakar. Parmi ces passagers, figuraient 16 femmes et 7 enfants.

Les migrants ont été par la suite débarqués à la base navale Amiral Faye Gassama et remis aux autorités compétentes de l'Etat.



Rappelons que, ce vendredi, selon Press Afrik, 74 personnes ont accosté à El Hierro, portant à un total de 173 migrants dans deux pirogues,qui ont accosté en Espagne le courant de cette semaine. Outre, le bilan est porté à 4 000 personnes arrivées par la mer en Espagne ce mois de septembre.



HB