Un maître coranique tue son grand-frère - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Un maître coranique tue son grand-frère Publié le samedi 30 septembre 2023 | seneweb

© aDakar.com par PMD

Le chef de l`État effectue la prière du vendredi à la Grande mosquée de Sédhiou

Sédhiou, le 3 mars 2023 - Le Chef de l’État Macky SALL a effectué la prière du vendredi à la Grande mosquée de Sédhiou, en marge de la tournée économique. Tweet

Un drame familial plonge Darou Wanaré, localité située dans la région de Kaffrine, dans la tristesse et la consternation. Selon des sources de Seneweb, un maître coranique y a tué son grand-frère au cours d'une altercation survenue ce vendredi dans l'après-midi. Le présumé meurtrier a été arrêté par la Brigade territoriale de Birkelane. Détails !



Voulant prendre la défense de sa femme qui disputait avec son frère, le nommé B.Seck a perdu la vie dans des circonstances atroces.



L'homme âgé de 45 ans a été atteint au niveau de ses parties génitales lorsqu'il a attaqué son petit frère M.Seck, selon des sources de Seneweb. Au cours de son évacuation au poste de santé de Mabo, il a succombé à ses blessures.



Le maître coranique incriminé arrêté



Informés du drame ce vendredi vers 17h, les éléments de la Brigade territoriale de Birkelane se sont transportés aussitôt à Darou Wanaré. Les gendarmes ont procédé à l’arrestation du maître coranique incriminé. M.Seck âgé de 31 ans est en garde à vue. Le corps sans vie de son grand-frère a été déposé à Kaffrine par les sapeurs-pompiers pour autopsie.



Que s'est-il passé réellement ?



Seneweb en sait un peu plus sur le mobile du crime. Le drame est survenu suite à une dispute opposant le maître coranique et la femme de son grand-frère.



D’après nos premières informations, la dame était en train de rechercher des clous devant la chambre en chantier de M.Seck. Ce dernier a sommé sa belle-sœur (l'épouse de son grand-frère) de quitter les lieux. Mais elle lui a crié dessus en refusant catégoriquement.



Aussitôt , l'époux de la dame est sorti de sa chambre pour s'attaquer à son petit frère M.Seck. Malheureusement B.Seck a été atteint au niveau de ses parties génitales avant de rendre l'âme.