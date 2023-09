Au Sénégal, la présidentielle 2024 s’invite au Mawlid 2023 - adakar.com

Au Sénégal, la présidentielle 2024 s'invite au Mawlid 2023 Publié le samedi 30 septembre 2023 | Agence de Presse Africaine

Les quotidiens sénégalais parvenus vendredi à APA titrent principalement sur les célébrations du Mawlid dans les foyers confrériques soufis du pays, à Tivaouane particulièrement où les discours ont été colorés politiquement à quatre mois de l’élection présidentielle.



L’Observateur évoque la célébration du Gamou, l’anniversaire au Sénégal de la naissance du prophète de l’islam Mohammed, notant que ce fut « une nuit lumineuse » de mercredi à jeudi « dans les différents foyers religieux du pays » de 95% de musulmans partageant dans sa grande majorité un islam confrérique soufi.



A Tivaouane, la ville d’El Hadj Malick Sy, un des précurseurs de la confrérie soufie Tidiane au Sénégal, le ministre de l’Intérieur, Antoine Félix Diome, a représenté le gouvernement à la cérémonie officielle en compagnie de centaines de milliers de fidèles. « Il y a des menaces contre l’islam et nos foyers religieux », a alerté le ministre dans le journal qui note aussi que c’est dans cette ville située à près de 70 kilomètres de Dakar que Serigne Moustapha Sy, influent membre de la famille maraboutique de Tivaouane et chef d’un parti de l’opposition, a lancé « cent tirs de sommation » contre le pouvoir de Macky Sall et le clan du khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour.



« Le peuple souffre et a forcément besoin d’une impulsion nouvelle. Les changements, par A ou par B, nous allons les vivre. Cela peut être difficile comme cela peut également ne pas l’être », a indiqué le responsable moral du mouvement confrérique des « Moustarchidine » et leader du Parti de l’unité et du rassemblement (Pur) qui n’écarte pas de briguer les suffrages des Sénégalais à l’élection présidentielle de 2024.



Même s’il n’exclue pas une alliance avec le populaire maire de Ziguinchor (sud) placé en détention depuis fin juillet, Serigne Moustapha Sy indique qu’Ousmane « Sonko simulait des crises à l’hôpital » Principal de Dakar où il est interné depuis l’annonce de l’aggravation de son état sanitaire en raison d’une grève de la faim de plus d’un mois pour protester contre son emprisonnement lié à sa condamnation par contumace dans le dossier contre la masseuse Adji Sarr et son inculpation pour des faits criminels liés aux violentes manifestations politiques entre mars 2021 et juin 2023 dans le pays.



« Ils cherchent par tous les moyens à bloquer Ousmane Sonko, mais je peux l’accompagner. Je connais bien mon électorat. Pourquoi donc chercherais-je celui de Sonko. S’il n’a pas besoin du mien, je n’aurais pas besoin du sien », a indiqué le marabout et homme politique. « J’avais dit à la coalition Yewwi Askan Wi (YAW, libérer le peuple) de ne pas aller rendre visite au khalife de Tivaouane parce qu’il a déjà dit qu’Amadou Ba sera le futur président du Sénégal. Je ne suis pas d’accord avec ça. Ils m’ont dit qu’ils y vont pour les militants. Ils ont déjà choisi leur Président, mais on saura ce qui va se passer. Gare à ceux qui tenteront de voler les élections », a-t-il menacé.



L’édition 2023 du Gamou était teintée ainsi de discours politiques surtout à Tivaouane où Le Quotidien a observé les « champs pour Maodo », le surnom d’El Hadj Malick Sy, avec des « prières pour la stabilité du pays » alors que « le ministre de l’Intérieur souligne l’importance des confréries » dans cette quête de paix nationale.



« L’édition 2023 du Mawlid 2203 est célébrée dans le contexte d’extension et d’achèvement des travaux de la Grande Mosquée de Tivaouane, construite en 1904 (année de naissance de Mame Abdoul Aziz Sy Dabakh) par Mame El-Hadji Malick Sy (Rta), après avoir demandé et obtenu l’autorisation du pouvoir colonial datée du 17 février 1903. Cette Grande Mosquée El-Hadji Maodo Malick Sy d’un budget estimatif qui tourne autour de quinze milliards F Cfa, a connu son extension en 1979 sous le magistère de Mame Abdoul Aziz Sy Dabakh et en 2020, l’actuel Khalife général Serigne Babacar Sy Mansour, dans le sillage de ses illustres prédécesseurs et descendants, mobilisa tous les fidèles et croyants pour l’achèvement des travaux avec de nouvelles composantes, sous la coordination de l’Ajana (Association Jama’atou Nour Assouniya), composée de compétences et de bonnes volontés de la Hadratoul Malikya », souligne le journal.



Face à la « perte de valeur », « l’islamisme radical » et les menaces contre la « paix dans le monde », entre autres maux, Sud Quotidien indique que « Tivaouane livre la recette », le khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour, prônant notamment « un retour au modèle prophétique ».



« Le khalife général des Tidianes m’a chargé d’inviter tout le monde à garder sa foi en l’abreuvant des enseignements du prophète Mohammed », a déclaré, selon Walf Quotidien, Serigne Mansour Sy Dabakh à l’endroit de l’assistance des fidèles talibés et autres hôtes venus de partout pour prendre part à ce rassemblement religieux.



A propos de la prochaine élection présidentielle, ce journal s’interroge sur ce « que valent les consignes de vote » après le constat que celles-ci « ne prospèrent plus ». « Prétextant des visites de courtoisie dans les foyers religieux, le président de la République, Macky Sall, cherche à imposer son homme, le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY, unis pour un même espoir), Amadou Ba, et lui faire bénéficier du soutien du monde religieux », souligne le quotidien qui rappelle que le khalife général des Tidianes a « adoubé » lundi dernier le candidat de la coalition présidentielle. « Nous prions pour votre élection et prions également pour que le Sénégal émerge davantage sous ton futur magistère », a déclaré Serigne Babacar Sy Mansour à l’endroit du Premier ministre Amadou Ba.