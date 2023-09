Parrainage : 5 proches de Ousmane Sonko se lancent dans la courseParrainage : 5 proches de Ousmane Sonko se lancent dans la course - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Parrainage : 5 proches de Ousmane Sonko se lancent dans la courseParrainage : 5 proches de Ousmane Sonko se lancent dans la course Publié le samedi 30 septembre 2023 | seneweb

© Autre presse par DR

Ousmane Sonko, président de PASTEF

Tweet

Que mijote le PASTEF? Cinq responsables politiques proches collaborateurs du maire de Ziguinchor, Ousmane Sonko, se sont lancés dans la course à la collecte de parrainages en perspective de l’élection présidentielle de Février 2024.



Après Bassirou Diomaye Faye, Guy Marius Sagna et Birame Souleye Diop, Elhadji Malick Ndiaye et Abass Fall ont dépêché leurs mandataires pour retirer la fiche de collecte des parrainages des candidats.



126 éventuels candidats recensés en un jour



Selon des sources de Seneweb, 126 mandataires se sont signalés le vendredi 29 septembre 2023 à la Direction Générale des Élections.