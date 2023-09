Loterie nationale sénégalaise : le nouveau directeur général Abdourahmane Baldé annoncé un audit de la gestion de Lat Diop, son prédécesseur - adakar.com

Abdourahmane Baldé, nouveau DG de la LONASE

Moins d'une semaine après sa prise de fonction à la tête de la Loterie nationale sénégalaise (Lonase), Abdourahmane Baldé annonce la couleur.



Successeur Lat Diop à la tête de la société qui détient l'exclusivité des jeux de paris et de hasards au Sénégal, le tout nouveau directeur annonce un audit sur l'ensemble des processus de l'entreprise.



Le directeur général de la Lonase annonce également une révision des contrats afin d'y apporter des réajustements.



"La direction générale informe le personnel, l’ensemble des vendeurs et les partenaires de la LONASE, du lancement d’un audit portant sur tous les processus de l’entreprise. A cette occasion, les contrats d’exploitation, les contrats de partenariats et autres conventions seront revus à l’effet d’édifier la direction générale sur les réajustements à apporter", a annoncé le directeur Abdourahmane Baldé dans un communiqué.



L'audit, apprend-on, va démarrer le jeudi 5 octobre 2023. L'exercice, souligne la même source, "vise également à lever les équivoques entre la masse collectée et le chiffre d’affaires".



Entreprise florissante, la Loterie nationale sénégalaise fait souvent l'objet de questionnements quand à son mode de fonctionnement mais également son personnel pléthorique, parfois qualifié de politique.



Le nouveau directeur général Abdourahmane Baldé annoncé déjà que les conclusions de l'audit "seront transmises à l’autorité et feront l’objet de partage avec le personnel et les autres parties prenantes."



Makhtar C.