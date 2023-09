Présidentielle 2024 / Collecte des parrainages : Karim Wade designe Maguette Sy, Secrétaire national chargé des élections du Pds, Coordonnateur national des opérations - adakar.com

Karim Message Wade, candidat déclaré à l'élection présidentielle du 25 février 2024, a décidé de faire de Maguette Sy, Secrétaire National chargé des élections du PDS, son mandataire dans la collecte de parrains. Il va ainsi coordonner l'ensemble des opérations de collecte de parrainages du candidat du Parti démocratique sénégalais (Pds).



L'annonce a été fate par Karim Wade depuis Doha où il a élu résidence depuis son départ du Sénégal en 2016.



"Je suis heureux d'annoncer la désignation de Monsieur Maguette Sy, Secrétaire National chargé des élections du PDS comme coordinateur national des opérations de collecte des parrainages. Il sera assisté dans sa mission par 14 délégués régionaux qui résident en permanence dans leurs localités respectives. Ensemble bâtissons l'avenir !", a annoncé Karim Wade sur Twitter.



Karim Wade, tout comme Khalifa Sall,est revenu dans le jeu politique à la faveur d'une modification de la Constitution et du Code électoral à la suite du dialogue politique.



En prélude à la présidentielle de l'année prochaine, les opérations de collecte de parains ont démarré sous la conduite dea Direction générale des Élections. D'ailleurs, le Directeur général des Élections, Tanor Thiendella Fall a invité, ce vendredi,les candidats ou leurs mandataires à une rencontre d'information et de retrait des fiches destinées à la collecte de parrainage.



