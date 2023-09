Braquage à la Cbao à Galoya : les malfaiteurs emportent un butin considérable - adakar.com

Braquage à la Cbao à Galoya : les malfaiteurs emportent un butin considérable Publié le vendredi 29 septembre 2023

© Autre presse par DR

Billets de banque

Un braquage à main armée s'est produit dans une agence de la Cbao, à Galoya dans la nuit du mardi à mercedi 27 septembre 2023 vers 2 heures du matin, renseigne e-Media.



Des individus, encagoulés et armés de couteaux et d'armes à feu, ont ouvert le feu à leur arrivée devant la banque avant de rapidement neutraliser les vigiles. Ils ont utilisé l'équipement qu'ils avaient préparé pour pénétrer dans la banque. Les assaillants ont vidé les coffres et se ont fondu avec un butin important dans la nature.



Les premières victimes de cette attaque sont les employés de la banque qui étaient venus chercher leur salaire en prévision du Gamou, une fête religieuse. Contraints de se rendre à l'agence Cbao de Thilogne, la file d'attente s'est considérablement allongée ce mercredi.



Heureusement, malgré l'attaque, aucune perte en vie humaine n'a été signalée. La gendarmerie de Pété a été dépêchée sur les lieux pour constater les faits, interroger les vigiles, les employés et recueillir les témoignages des riverains.



