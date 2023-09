Le chanteur sénégalais Amadeus : une ambition internationale - adakar.com

Le chanteur sénégalais Amadeus : une ambition internationale Publié le vendredi 29 septembre 2023

© Autre presse par DR

Le chanteur sénégalais Amadeus : une ambition internationale

Le jeune artiste sénégalais Amadeus vient de sortir un mini-album intitulé Am-ma Mayla. Une première pierre à l'édifice d'une carrière prometteuse.



Autour des tables d’un chic restaurant de la corniche des Almadies à Dakar, le public – principalement féminin - se déhanche sur la musique d’Amadeus. Le chanteur de 28 ans avec ses fines rasta et ses lunettes de soleil met l’ambiance, accompagné de musiciens en live. Il joue aussi ses nouveaux morceaux alors qu’il a sorti le 8 septembre un nouvel EP de neuf titres, Am-ma Mayla, littéralement "Viens je te l’offre". Un cadeau pour ses fans, traduit Amadeus avec un clin d’œil.



Saliou Samb, de son nom d’artiste Massamba Amadeus, a commencé la musique au lycée en 2013, dans la ville de Richard-Toll au nord du pays, avec un groupe de rap. "Je chantais les refrains et j’y ai pris goût", dit-il avec un sourire. À l’époque étudiant en licence de communication à l’Université Gaston Berger de Saint-Louis, il a lancé sa carrière solo et s’est petit à petit professionnalisé. "J’ai arrêté mes études une fois la licence en poche, afin d’être focus sur la musique et tenter ma chance malgré les réticences de mon père qui voulait que je continue mon master", témoigne le jeune artiste.