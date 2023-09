Coupe du monde des malentendants: les Lions dominent l’Arabie Saoudite 3-0 et se hissent en quart de finale - adakar.com

Coupe du monde des malentendants: l`équipe nationale du Sénégal

L'équipe nationale du Sénégal des malentendants a décroché son ticket qualificatif pour les quarts de finale de la Coupe du monde qui se joue en Malaisie.



Ce vendredi 29 septembre 2023, les Lions ont battu, en huitième de finale l'Arabie Saoudite sur la marque de 3 buts à 0.



Les buts des Lions ont été inscrit par Djiby Mbengue à la 52e minute, Mouhamadoul Amine Toure à la 69e et enfin Khadim Marro à la 89e minute de jeu.



En phase de groupe, les Lions avaient réussi un parcours élogieux en battant l'Argentine 2-0, avant de faire match nul avec l'Ukraine 2-2 et de s'imposer lors de dernier match devant la Thaïlande 3-0.



Pour la suite de la compétition, les Lions attendent de connaître leurs adversaires en quart de finale.



Makhtar C.