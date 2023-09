Aviation: Air Sénégal et Royal Air Maroc s’accordent sur un partenariat stratégique - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Économie Article Économie Aviation: Air Sénégal et Royal Air Maroc s’accordent sur un partenariat stratégique Publié le vendredi 29 septembre 2023 | aDakar.com

© aDakar.com par PMD

Cérémonie de réception de l`Airbus A220-300 de Air Sénégal

Dakar, le 29 décembre 2021 - La compagnie nationale Air Sénégal a réceptionné, ce mercredi 29 décembre, son premier avion Airbus A220-300 en présence du chef de l`État. L`avion de dernière génération a été baptisé “Niokolo Koba“ Tweet

Les compagnies aériennes Air Sénégal et Royal Air Maroc ont conclu jeudi 28 septembre 2203 un "partenariat stratégique" visant à renforcer les liaisons entre le Sénégal et le Maroc, renseigne African News.



Cette collaboration vient faciliter aux passagers des deux compagnies de bénéficier d'un plus large choix d'options de connexions, d'horaires et de jours de service entre les deux pays.

De plus, les voyageurs auront la possibilité d'acheter leurs billets auprès du réseau de vente de l'une ou l'autre des compagnies et de voyager indifféremment sur la flotte de Royal Air Maroc et d'Air Sénégal.



Ce partenariat ouvre également la porte à d'autres domaines de coopération, notamment dans le domaine de la maintenance et de l'affrètement d'avions, ainsi que dans le développement du capital humain et la formation technique et managériale.



Air Sénégal, créée en 2016 et détenue par l'État du Sénégal à travers la Caisse de dépôts et de consignation (CDC), vise à devenir le leader du transport aérien en Afrique de l'Ouest. Avec une flotte de neuf appareils, elle dessert actuellement 21 destinations en Afrique, en Europe et en Amérique.



Source: aDakar



Le jeu. 28 sept. 2023 à 15:47, BIAWOU, Hermann a écrit :

Aviation: Air Sénégal et Royal Air Maroc s'accordent sur un partenariat stratégique



Les compagnies aériennes Air Sénégal et Royal Air Maroc ont conclu ce jeudi 28 septembre 2203 un "partenariat stratégique" visant à renforcer les liaisons entre le Sénégal et le Maroc, renseigne African News.



Cette collaboration vient faciliter aux passagers des deux compagnies de bénéficier d'un plus large choix d'options de connexions, d'horaires et de jours de service entre les deux pays.

De plus, les voyageurs auront la possibilité d'acheter leurs billets auprès du réseau de vente de l'une ou l'autre des compagnies et de voyager indifféremment sur la flotte de Royal Air Maroc et d'Air Sénégal.



Ce partenariat ouvre également la porte à d'autres domaines de coopération, notamment dans le domaine de la maintenance et de l'affrètement d'avions, ainsi que dans le développement du capital humain et la formation technique et managériale.



Air Sénégal, créée en 2016 et détenue par l'État du Sénégal à travers la Caisse de dépôts et de consignation (CDC), vise à devenir le leader du transport aérien en Afrique de l'Ouest. Avec une flotte de neuf appareils, elle dessert actuellement 21 destinations en Afrique, en Europe et en Amérique.