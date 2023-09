Football: la CAF et la Fédération de football de la Coupe du Golfe Arabe signe un accord pour le développement du football en Afrique - adakar.com

Le Président de la Confédération Africaine de Football (CAF), Dr Patrice Motsepe, et le Président de la Fédération de football de la Coupe du Golfe Arabe (AGCFF), Sheikh Hamad bin Khalifa Ahmed Al Thani, ont signé un protocole d'accord historique, a-t-on appris de l'instance via son site officiel, ce jeudi 28 septembre 2023.



Ce protocole d'accord a été signé le mardi 26 septembre 2023 au Caire, en Égypte, en présence du Secrétaire Général de la CAF, Monsieur Véron Mosengo-Omba, ainsi que de Monsieur Jassim Sultan Al Rumaihi, Secrétaire Général de la Fédération de Football de la Coupe du Golfe Arab.

Il vise à élever les normes du football en Afrique et dans la région du Golfe en le rendant plus compétitif, conformément aux standards mondiaux.



Le Dr Patrice Motsepe, Président de la CAF, a exprimé son enthousiasme à l'idée de collaborer avec l'AGCFF pour faire du football en Afrique et dans le Golfe l'un des meilleurs au monde. Il a souligné le potentiel considérable de cette collaboration et a remercié Sheikh Hamad bin Khalifa Ahmed Al Thani pour son soutien continu à la CAF au fil des années.



Cette initiative conjointe entre la CAF et l'AGCFF représente une étape importante dans le développement et la promotion du football en Afrique et dans la région du Golfe, ouvrant la voie à de nouvelles opportunités pour les amateurs de football et les talents émergents.



