Nomination: la sénégalaise Charlotte Ndaw Sako nommée Représentante Régionale de l'IFC pour l'Afrique Centrale Publié le vendredi 29 septembre 2023

La Société financière internationale (IFC), branche du groupe de la Banque mondiale axée sur le secteur privé, a annoncé la nomination de Charlotte Ndaw Sako au poste de Représentante Régionale pour le Cameroun, la République centrafricaine, le Gabon, la Guinée Equatoriale et Sao Tomé-et-Principe, a-t-on appris de Sika finance ce jeudi 28 septembre 2023.



Charlotte Ndaw Sako succède ainsi à l'Ivoirien Sylvain Kakou dont le mandat a pris fin.

Avant sa nomination, elle occupait le poste de responsable pays senior d'IFC pour le cluster Côte d'Ivoire, où elle a contribué au développement de projets dans plusieurs secteurs, renforçant ainsi l'impact de l'institution dans plusieurs pays, dont le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Mali et le Niger. Elle possède une vaste expérience de près de 17 ans au sein de l'IFC, au cours de laquelle elle a supervisé divers projets en Afrique subsaharienne, au Moyen-Orient et au Sri Lanka.



Avant de rejoindre l'IFC, Charlotte Ndaw Sako a travaillé pendant 3 ans en tant que conseillère régionale pour la lutte contre la criminalité économique et financière à l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) basé à Dakar.



Titulaire d'un master en économie de l'université de Long Island, à New York, Charlotte Ndaw Sako aura pour mission de mettre en œuvre les priorités de l'IFC au Cameroun et dans les quatre autres pays de son portefeuille. Ces priorités comprennent notamment le soutien aux chaînes de valeur agroalimentaires, le comblement des déficits en infrastructures, la promotion des énergies propres, le développement de l'industrie manufacturière et le renforcement de l'accès au financement pour les micro et petites entreprises.