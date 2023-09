Sénégal : Le tourisme religieux, une bonne option de relance - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Économie Article Économie Sénégal : Le tourisme religieux, une bonne option de relance Publié le vendredi 29 septembre 2023 | sikafinance.com

© Autre presse par DR

Sénégal : Le tourisme religieux, une bonne option de relance

Tweet

Le Sénégal à l'instar de plusieurs pays a souffert de la pandémie du Covid-19. L'un des secteurs les plus affectés a été celui du tourisme, avec la perte de 80% à 90% du chiffre d'affaires pour les réceptifs hôteliers. Aujourd'hui la reprise est amorcée avec une promotion du tourisme domestique tirée par des zones à fort potentiel telles que Saly, Gorée et les îles du Saloum.



Dans cette ambition de redynamiser le secteur, le tourisme religieux constitue une bonne option. C'est en bonne place dans la stratégie de promotion de l'Agence sénégalaise de promotion touristique (ASPT), organisme sous la tutelle du ministère du Tourisme et des Loisirs. Il mise dans ce cadre sur l'attractivité des foyers religieux. " Nous avons engagé des échanges avec les différentes communautés religieuses pour voir comment accompagner le développement du tourisme religieux ", souligne Pape Mahawa Diouf, directeur général de l'ASPT.



Le Magal de Touba, un événement qui mobilise près de 6 millions de visiteurs



Le Magal de Touba est l'un des événements religieux phares du Sénégal. Il commémore le départ d'exil du fondateur du mouridisme, Cheikh Ahmadou Bamba. L'événement constitue un atout pour le tourisme. Des fidèles viennent de l'intérieur du pays, de l'Europe, des États et d'autres pays africains. C'est également l'évènement tant pour des milliers de Sénégalais de la Diaspora.