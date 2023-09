3e journée de la Coupe du monde des sourds muets: le Sénégal domine la Thaïlande 3-0 - adakar.com

Malaisie, 27 septembre 2023 - L`équipe nationale du Sénégal des sourds muets s`est imposée, ce mercredi, devant la Thaïlande dans la Coupe du monde qui se joue en Malaisie. Tweet

Pour leur troisième sortie, ce mercredi 27 septembre 2023, l'équipe nationale des sourds muets du Sénégal s'est imposée devant la Thaïlande 3-0.



Ce match comptant pour la troisième journée du championnat mondial qui se joue en Malaisie, les Lions, champions d'Afrique en titre, ont battu les Thaïlandais sèchement 3-0.



Les buts du Sénégal ont été inscrits en première mi-temps à la 24e et 29e minute de jeu. Le troisième but du match sera l'œuvre du même buteur, sur penalty, dans le temps additionnel 93e.



Avec cette victoire, le Sénégal valide sa place au second tour de la compétition. Lors de leurs deux premiers matchs, les Lions s'étaient imposés d'abord imposés face à l'Argentine 2-0 avant de faire match nul pour la deuxième journée contre l'Ukraine 2-2.



Makhtar C.