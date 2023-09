CAN-2025 : Le Maroc prêt à accueillir les évènements sportifs de la 35ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations - adakar.com

News Sport Article Sport CAN-2025 : Le Maroc prêt à accueillir les évènements sportifs de la 35ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations Publié le vendredi 29 septembre 2023 | anp.ne

© Autre presse par DR

CAN-2025 : Le Maroc prêt à accueillir les évènements sportifs de la 35ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations

Le Maroc a été désigné pour abriter la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025, a révélé le Président de la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) M. Fouzi Lekjaa à l’Agence Marocaine de Presse (MAP) à l’issue de la réunion du Comité exécutif de la Confédération Africaine de Football (CAF), ce mercredi 27 septembre 2023 au Caire.



Selon M. Fouzi Lekjaa, ‘’l’unanimité des membres du Comité exécutif de la Confédération africaine de football (CAF) pour accorder au Maroc l’honneur d’accueillir la Coupe d’Afrique des Nations CAN-2025 constitue un couronnement du processus de développement mené par le Roi Mohammed VI depuis plus de deux décennies dans divers domaines’’.



Ainsi, il tenu à souligner que ‘’ce choix confirme aussi que le Maroc est prêt à accueillir les grands événements sportifs dans les meilleures conditions’’ affirmant à ce propos ‘’qu’aujourd’hui, le Maroc, à l’unanimité africaine, sans le moindre débat, a l’honneur d’organiser la prochaine édition de la Coupe d’Afrique des Nations, ce qui est non seulement le couronnement d’un travail formidable mené par un Grand Roi mais aussi la meilleure récompense pour un peuple passionné de football’’.



Il a poursuivi que ‘’l’organisation de la CAN-2025 au Maroc est une première étape qui sera suivie d’une autre, à savoir la candidature pour accueillir la Coupe du monde 2030 conjointement avec l’Espagne et le Portugal’’



A cet égard, M. Lakjaa a souligné que ‘’le Royaume fera de cet événement, un renouveau de la civilisation méditerranéenne entre le nord et le sud de la Méditerranée’’ notant que ‘’le continent africain se mobilisera derrière le Maroc pour remporter le pari, qui est aussi un pari africain’’.



‘’Le Comité a aussi confié l’organisation de la CAN-2027 au Kenya, à l’Ouganda et à la Tanzanie, qui ont présenté une candidature commune’’ a enfin souligné le Président de la FRMF.



DBZ/SML/ANP/138/Septembre 2023