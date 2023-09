Lutte contre les stupéfiants: la gendarmerie nationale saisie 140 kg de chanvre indien - adakar.com

Lutte contre les stupéfiants: la gendarmerie nationale saisie 140 kg de chanvre indien Publié le vendredi 29 septembre 2023

Dans le cadre de ses opérations de sécurisation habituelles, la gendarmerie nationale du Sénégal a annoncé via Twitter, ce jeudi 28 septembre 2023, la saisie de 140 kilogrammes de chanvre indien le mercredi 27 septembre 2023.



Cette importante prise de drogue a été le résultat de la traque de trafiquants de drogue par les gendarmes, qui ont effectué des saisies antérieures de 110 kg à Mbaling et 30 kg à Marsassoum (Sedhiou). Au cours de cette opération, les forces de l'ordre ont également saisi un véhicule, une moto et une somme de 710 000 francs CFA.



Cette réussite démontre l'engagement de la gendarmerie nationale à lutter contre le trafic de drogue et à prévenir son entrée sur le territoire sénégalais. La lutte contre le trafic de drogue reste une priorité pour les autorités sénégalaises dans le cadre de la protection de la santé publique et de la sécurité nationale.



