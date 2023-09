Explosion de gaz : une famille échappe de justesse à une tragédie - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Explosion de gaz : une famille échappe de justesse à une tragédie Publié le mercredi 27 septembre 2023 | aDakar.com

© Autre presse par DR

Casablanca : Trois sénégalaises mortes asphyxiées par du gaz butane

Tweet

Une famille a échappé de justesse à une tragédie dans le quartier de Derklé Darou Salam, après avoir rapidement évacué une bouteille de gaz défectueuse de son domicile, selon une information de Press Afrik rapportée ce mercredi 27 septembre 2023.



Cette famille, composée d'une mère à mobilité réduite et de son frère, a pu réagir immédiatement grâce à la sœur, qui a expulsé la bonbonne défectueuse de la maison. Avec l'aide de son frère et le soutien de leurs voisins. Ils ont réussi à maîtriser la situation.



Cet incident survient quelques jours seulement après une tragédie similaire dans le quartier, où l'explosion d'une bonbonne de gaz avait causé la mort de sept personnes. La famille a acquis la bouteille de gaz en question dans une boutique du quartier, située à proximité de la maison où l'explosion tragique a eu lieu.



Awa Tall, membre de la famille, a expliqué : "Nous avons acheté la bonbonne de gaz dans une boutique du quartier, juste à côté de la maison où sept personnes ont perdu la vie dans une explosion similaire. Nous avons remarqué une fuite dans la bouteille."



Face à cette situation dangereuse, la famille a contacté la police pour demander des enquêtes approfondies sur l'unique fournisseur de gaz du quartier. L'objectif est de faire la lumière sur cette situation et de protéger la communauté locale des risques liés aux bonbonnes de gaz défectueuses.



HB