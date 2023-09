Sénégal: aucune reprise en vue pour les bateaux entre Dakar et Ziguinchor, suspendus depuis juin - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Économie Article Économie Sénégal: aucune reprise en vue pour les bateaux entre Dakar et Ziguinchor, suspendus depuis juin Publié le mercredi 27 septembre 2023 | RFI

© Autre presse par DR

Sénégal: 20 ans après le naufrage du «Joola», les attentes encore nombreuses des victimes

Tweet

Alors que le Sénégal commémore mercredi 27 septembre le 21e anniversaire de la catastrophe du Joola, ce naufrage terrible dans lequel près de 2 000 personnes ont perdu la vie en 2002, la liaison maritime entre la capitale et Ziguinchor, en Casamance, est toujours suspendue depuis début juillet 2023. Pourtant, depuis 2008, un bateau l’assurait.



Avec notre correspondante à Dakar, Léa-Lisa Westerhoff



L’ordre de suspendre la liaison entre Dakar et Ziguinchor date du mois de juin. Depuis, aucune nouvelle instruction n’a été reçue, résume le directeur de la Cosama, la compagnie qui gère le ferry entre la capitale et la Casamance.