Le trio Kenya-Ouganda-Tanzanie organisera la CAN 2027 au détriment du Sénégal. Publié le mercredi 27 septembre 2023

Finalement, ce mercredi, lors du comité exécutif de la CAF au Caire, l’annonce a été faite. Le Maroc organisera l’édition de 2025. La CAF a également annoncé, comme prévu, le pays organisateur de la CAN 2027. Pour 2027, plusieurs candidats se disputaient l’honneur d’être le pays hôte : le Sénégal, le Botswana, le trio Kenya-Ouganda-Tanzanie avant que la Zambie et le duo Nigeria-Bénin ne viennent les compléter à la veille de la réunion de la CAF.



On a bien pensé que le duo Nigeria-Bénin avait eu le nez creux en décidant de changer de braquet à la veille du Comex, retirant leur candidature pour 2025 et se positionnant pour 2027. Mais les membres du Comex ont surpris tout le monde en votant pour la candidature qui avait sans doute la plus basse cote dans les pronostics. Et ce sera pour le trio Kenya-Tanzanie-Ouganda. Le dossier a été préféré à celui du Sénégal.



Le trio Kenya-Ouganda-Tanzanie semblait partir de loin, mais a sans doute bénéficié du souhait de la CAF d’instaurer un système de rotation dans les régions d’Afrique. « Il faut que chaque zone puisse accueillir la CAN. Nous voulons mettre l’accent sur la rotation » a d’ailleurs fait savoir Patrice Motsepe à quelques minutes d’annoncer les heureux élus. L’Afrique de l’Est va donc accueillir la Coupe d’Afrique des nations, 51 ans après la dernière qui avait eu lieu en 1976 en Éthiopie.



La CAF a justifié ce choix par la volonté de développer également ces régions du football pour poursuivre l’ascension du foot africain.