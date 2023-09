CAN Total Energies 2025-2027 : le Maroc accueillera l’édition 2025, l’Ouganda, le Kenya et la Tanzanie co-organiseront en 2027 - adakar.com

CAN Total Energies 2025-2027 : le Maroc accueillera l'édition 2025, l'Ouganda, le Kenya et la Tanzanie co-organiseront en 2027
Publié le mercredi 27 septembre 2023 | aDakar.com

CAF

La Confédération africaine de football a officiellement annoncé l'attribution de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 au Maroc, lors de la réunion de son Comité exécutif qui s'est tenue ce mercredi 27 septembre 2023. L'édition de 2027 sera quant à elle co-organisée par l'Ouganda, le Kenya et la Tanzanie.



Cette décision de co-organiser la CAN 2027 entre l'Ouganda, le Kenya et la Tanzanie marquera un événement historique dans l'histoire du football africain, étant la première fois qu'une telle initiative est mise en place dans la compétition. La décision de choisir trois pays de l'Afrique de l'Est pour cet événement reflète l'engagement de la CAF en faveur de la rotation des pays hôtes, comme l'a souligné le président de la CAF, Patrice Motsepe. « Il est essentiel que chaque zone géographique ait l'opportunité d'accueillir la CAN. Nous mettons l'accent sur la rotation ».



Ainsi, l'Afrique de l'Est accueillera la Coupe d'Afrique des Nations, marquant un retour de la compétition dans cette région après 51 ans, la dernière édition s'étant tenue en 1976 en Éthiopie.



HB