Tentative d'immigration: la gendarmerie intercepte 127 candidats entre Ziguinchor et Djifer Publié le mercredi 27 septembre 2023

© aDakar.com

Interception d`une pirogue de migrants au large de Saint-Louis

Saint-Louis, le 6 septembre 2023 - La Marine nationale sénégalaise a intercepté une pirogue de migrants au large des côtes de Saint-Louis. Tweet

Malgré les victimes qui se multiplient, les actions de sensibilisation et de dissuasion engagées, les candidats à l'aventure de l'immigration ne démordent toujours pas. Dans le cadre de la lutte contre l'immigration irrégulière, la gendarmerie nationale sénégalaise a annoncé avoir intercepté 127 candidats à l'émigration entre Ziguinchor et Djifer. L'information a été donné via X ce mercredi 27 septembre 2023.



L'opération menée le 25 septembre a permis de saisir une pirogue, 03 moteurs hors bord de 15 chevaux, 520 litres d'essence ainsi que des réserves alimentaires.



La gendarmerie tient à souligner que les opérations se poursuivent afin de sauver des vies et freiner ce fléau.



HB