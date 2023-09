Coup d’État au Niger : Macky Sall dit avoir tenté d’envoyer le khalife de Médina Baye à Niamey - adakar.com

Coup d'État au Niger : Macky Sall dit avoir tenté d'envoyer le khalife de Médina Baye à Niamey
Publié le mercredi 27 septembre 2023 | Agence de Presse Sénégalaise

Le président Macky Sall reçu par le Khalife général des Tidianes

Tivaouane, le 25 septembre 2023 - Le président de la République Macky Sall a été reçu par le khalife général des Tidianes Serigne Babacar Sy Mansour, en prélude à la célébration du Gamou.

Le président sénégalais, Macky Sall, a déclaré, mardi, à Kaolack (centre), avoir tenté d’envoyer au Niger le khalife général de Médina Baye, Cheikh Mahi Ibrahima Niass, pour une mission de bons offices dans ce pays, à la suite du coup d’État survenu fin juillet dernier.



‘’Cheikh Mahi Ibrahima Niass est un apôtre de la paix. Son discours dépasse le Sénégal. Au fort de la crise politique au Niger, je l’ai appelé au téléphone pour une mission de médiation à Niamey, mais les circonstances n’étaient pas faciles’’, a-t-il révélé.



Le chef de l’État s’exprimait lors d’une visite effectuée chez Cheikh Mahi Ibrahima Niass, en compagnie du président du Conseil économique, social et environnemental, Abdoulaye Daouda Diallo, et des ministres Antoine Diome (Intérieur), Mansour Faye (Infrastructures), Mariama Sarr (Fonction publique) et Serigne Mbaye Thiam (Eau et Assainissement).



‘’J’étais prêt à vous confier une mission de médiation au Niger. Nous avions discuté de cela, mais les circonstances ne vous permettaient pas de vous rendre dans ce pays’’, a poursuivi Macky Sall.



Il déplore le putsch survenu au Niger et estime que son homologue nigérien, Mohamed Bazoum, écarté du pouvoir par l’armée, est ‘’traité en prisonnier’’ par les putschistes.



Macky Sall a salué ‘’la dimension intellectuelle et l’ouverture d’esprit’’ de Cheikh Mahi Ibrahima Niass.



Selon lui, le guide religieux de Médina Baye est une ‘’figure emblématique du savoir’’.



‘’Vous faites beaucoup d’efforts aussi pour la stabilité du pays et la paix’’



‘’Je vous écoute avec beaucoup de plaisir. Votre discours est plein de pédagogie et de sagesse. J’apprends toujours en vous écoutant. Votre […] intelligence et vos analyses sont une fierté’’ pour le pays, a souligné Macky Sall.



Il a salué la dimension internationale de la cité de Médina Baye, qui entretient des relations de longue date avec des communautés musulmanes du Niger et de nombreux autres pays.



‘’Cela prouve la dimension internationale de Cheikh Al Islam El Hadji Ibrahima Niass (1900-1975). Il fut un homme de savoirs. C’est pourquoi j’ai baptisé l’université du Sine-Saloum à son nom’’, a dit Macky Sall.



Le président de la République a évoqué sa propre enfance à Kaolack. ‘’Je connais bien Médina Baye depuis quarante-trois ans. Quand j’étais au lycée Gaston-Berger (l’actuel lycée Valdiodio-Ndiaye), je venais prier ici les vendredis. Je fréquentais plusieurs fils de Baye Niass’’, s’est-il souvenu.



Cheikh Mahi Ibrahima Niass a salué le parcours de Macky Sall, qui ‘’ne cesse de mettre en valeur les foyers religieux du pays’’.



‘’Les familles religieuses ont tiré profit de votre politique’’, a dit le khalife général de Médina Baye en faisant allusion au programme de modernisation des cités religieuses mis en œuvre par l’État sous l’impulsion du président de la République.



‘’Vous faites beaucoup d’efforts aussi pour la stabilité du pays et la paix, sans lesquelles aucun projet de développement ne peut prospérer’’, a dit le porte-parole du khalife, Cheikh Mahi Aliou Cissé.



MTN/ADE/ESF