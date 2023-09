Côte d’Ivoire: des Institutions financières de Développement (IFD) en réunion à Abidjan pour la construction de l’Autoroute du corridor Abidjan - Lagos - adakar.com

Côte d'Ivoire: des Institutions financières de Développement (IFD) en réunion à Abidjan pour la construction de l'Autoroute du corridor Abidjan - Lagos

La Commission de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) en collaboration avec la Banque Africaine de Développement (BAD) a initié ce mardi 26 septembre 2023 à Abidjan, Côte d’Ivoire, une table ronde des bailleurs de fonds et des principales IFD régionales et internationales afin de les informer et de les sensibiliser sur le projet de construction de l’autoroute du corridor Abidjan – Lagos.

Initiée suite à l’instruction donnée à la Commission de la CEDEAO par l’Autorité des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la CEDEAO lors de son 63ème Sommet Ordinaire en collaboration avec la Banque d’Investissement et de Développement de la CEDEAO (EBID) et la Banque Africaine de Développement (BAD), ainsi que d’autres partenaires de développement et le secteur privé, cette table ronde entend lancer des efforts vigoureux de mobilisation de ressources pour financer la construction de l’autoroute Abidjan-Lagos.

À cette fin, le ministère de l’Infrastructure, de l’Énergie et de la Numérisation a engagé la Banque africaine de développement (BAD) et l’EBID pour entamer des consultations conjointes avec d’autres institutions régionales et internationales de financement du développement (IFD), afin de mettre en valeur les besoins et les opportunités dans le projet d’autoroute du corridor Abidjan-Lagos, en fournissant des mises à jour sur l’information et la mise en œuvre. Par la suite, les investisseurs privés et les bailleurs de fonds seront également engagés à travers plusieurs sessions de sondage de marché, une fois les études techniques terminées.



L’objectif de cette session de réflexion des IFD est de réunir les principales IFD régionales et internationales afin de leur fournir les dernières informations sur cet important projet régional. Cette réunion servira également de plate-forme de sensibilisation et de « test de marché souple » du projet pour susciter l’intérêt des investisseurs et tenir compte de leurs recommandations et exigences. Cela se fait pendant que des efforts sont en cours pour finaliser les études techniques en octobre 2023.



Mike Salawou, Directeur des Infrastructures et du Développement Urbain à la Banque Africaine de Développement a expliqué que cette rencontre d’échanges vise à poursuivre les discussions d’antan sur le corridor Abidjan-Lagos, qui est déjà un pôle stratégique qui va renforcer l’intégration régionale et développer le commerce davantage, créer des emplois ainsi que renforcer l’industrialisation sur toute la côtière africaine qui s’étend jusqu’à Dakar, ’’d’où cette discussions pour accélérer la mobilisation des ressources pour le financement de ce corridor autoroutier et aussi rencontrer tous les partenaires au développement et mobiliser les efforts qui faut pour accélérer l’implémentation physique de ce corridor tant attendu.’’, a-t-il dit avant d’ajouter que ’’la BAD est entièrement engagée afin de réaliser ce projet dans un meilleur délai et avec la plus grande qualité possible pour galvaniser l’interaction économique et régionale de l’Afrique de l’Ouest.’’

Long de 1081 kilomètres, le corridor partira de Bingerville, dans la banlieue Est d’Abidjan, pour se terminer à Mile 2 (Eric Moore) à Lagos. Trois tronçons sont prévus pour la construction de cette autoroute à deux fois trois voies : Abidjan (Côte d’Ivoire) - Takoradi (Ghana), 295 km ; Takoradi (Ghana) - Akanu (Ghana), 466 km et Noepe (Togo)- Cotonou (Bénin) Lagos (Nigeria), 320 km. Huit postes frontières seront également construits sur le corridor. Au total, 15,6 milliards de dollars US soit plus de 9 617 milliards de Francs CFA ont été mobilisés pour ce projet majeur qui sera exécuté sur une période de 4 à 6 ans.



Pour le Commissaire, Infrastructures, Énergie et Digitalisation de la Commission de la CEDEAO, Sediko Douka, l’importance stratégique de ce projet n’est plus à démontrer. À en croire M. Douka, l’axe Abidjan-Lagos concentre près de 75 % des activités commerciales de l’Afrique de l’Ouest et le secteur des transports représente 5 à 8% du produit intérieur brut de la région tout en jouant un rôle essentiel dans le développement économique et la création d’emplois. Si ce corridor routier figure parmi les 16 projets du Plan d’action prioritaire du Programme continental de l’Union africaine pour le développement des infrastructures en Afrique (PIDA) dont la Banque africaine de développement assure la mise en œuvre, cette réunion apparaît comme une nécessité pour peaufiner les dernières stratégies du démarrage des travaux de ce corridor.



Ce projet, conforme aux objectifs de la Vision 2050 de la CEDEAO, a pour objectifs clés (i) de faciliter la circulation des personnes et des marchandises et (ii) d’accélérer le commerce et les transports, régionaux et internationaux, en améliorant les infrastructures routières. À terme, le corridor de transport sera transformé en un corridor de développement pour stimuler l’investissement, le développement durable et la réduction de la pauvreté dans la région.



Cyprien K.