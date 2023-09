Football / CAN 2025-2027: L’Algérie se rétracte de la course à l’organisation - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Football / CAN 2025-2027: L’Algérie se rétracte de la course à l’organisation Publié le mardi 26 septembre 2023 | aDakar.com

© aDakar.com par FIPOTE

Sport: Présentation officielle de la mascotte de la CAN Côte d`Ivoire 2023

Abidjan 7 Juillet 2023. Le comité d`organisation de la 34 éme Édition de la coupe d`Afrique des nations Côte d`Ivoire 2023 à procédé ce vendredi à la présentation officielle de la mascotte baptisée " Akwaba". Tweet

L'Algérie a décidé de se rétracter ce mardi 26 septembre 2023, de la course à l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations Total Energies 2025 et 2027. La Fédération algérienne de football (FAF) l'afaitsavoir via un communiqué sur son site officiel.



Cette volonté de l'Algérie intervient à la suite de l'imminente annonce de la CAF des élus pour l’organisation de la CAN 2025 et 2027 qui se fera ce mercredi 27 septembre.



Le motif de ce retrait de l'Algérie s'explique, selon le nouveau président de la FAF, Walid Sadi, par « la nouvelle approche de la FAF relative à la stratégie de développement du football en Algérie ». « La FAF concentrera désormais ses efforts dans la réorganisation et la redynamisation du football en Algérie, de même qu’elle réitère son engagement indéfectible au profit du développement du football africain »



L'absence de l'Algérie de cette course à l'organisation positionne le Maroc comme l'unique favori, face aux candidatures de la Zambie et du duo Nigéria-Bénin.



HB