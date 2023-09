musée Joola à Ziguinchor: l’ouverture prévue en mi-novembre 2023 - adakar.com

Le ministre de la Culture du Sénégal, Aliou Sow a annoncé lors d’une visite du chantier du musée Joola de Zinguinchor il y’a quelques jours, son ouverture en mi novembre 2023 initialement prévue en ce mois de septembre, a-t-on appris, RFI.



Cette visite inoppinée semble t-il, s’est inscrite dans le cadre de la remise des subventions aux associations de familles de victimes et rescapés pour l’organisation des commémorations.



Le musée ayant été prévu pour être inauguré depuis 2022, puis repoussé en vu des retards dans l’achèvement, Aliou Sow a affirmé être confiant en expliquant: "On a pris les plus grands experts en matière de muséographie au Sénégal. Avec l’expertise étrangère d’autres pays qui ont déjà mis en place des musées relatifs à des faits mémoriels, les hélices et d’autres reliques du bateau sont également mobilisés en relation avec la marine".



Le musée Joola de Zinguichor traduira l’histoire maritime de la navigation en Casamance, notamment sur le naufrage du Joola en trois temps : l’embarquement, la vie à bord et le débarquement. Le dernier élément, c’est les enseignements, donc la didactique du discours.



Le 26 septembre 2002, plus de 1 928 personnes embarquent officiellement à bord du ferry sénégalais Le Joola à Ziguinchor en Casamance, alors que la capacité du bateau est limitée à 536 passagers. Vers 23h, le ferry se retourne totalement en cinq minutes. Selon le bilan officiel, le naufrage fait 1 863 victimes. Aujourd’hui 26 septembre 2023, Marque la commémoration de cette tragique nuit qui a endeuillé le Sénégal en 2002.



HB