Présidentielle 2024 : le Conseil des sages de Benno Bokk Yaakar invite “à dépasser les clivages et les rancœurs pour impulser un puissant mouvement national“ - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Présidentielle 2024 : le Conseil des sages de Benno Bokk Yaakar invite “à dépasser les clivages et les rancœurs pour impulser un puissant mouvement national“ Publié le mardi 26 septembre 2023 | aDakar.com

© aDakar.com par BL

Les candidats de la majorité Benno Bokk Yaakar au meeting de clôture à Dakar

Dakar, le 21 janvier 2021 - Les différents candidats dans les localités de Dakar, étaient tous présents autour du candidat à la ville de Dakar, pour un meeting de clôture. Tweet

Le Directoire du Conseil des Sages de "Benno Bokk Yaakaar" (BBY) s’est réuni à la maison du Parti Socialiste (PS) le lundi 25 Septembre 2023, sous la présidence de son coordinateur national, Yéro Dé en vue de procéder à l’examen de la situation politique de la coalition BBY.



De toute cette analyse, le directoire s’est prononcé sans ambages pour le soutien du choix porté par le Président de la coalition, M. Macky Sall sur M. Amadou Ba comme candidat unique de BBY.



Le Directoire estime sur ce point précis que cette candidature doit être soutenue par tous les partis et mouvements citoyens de la coalition, afin de réunir tous les gages de succès au premier tour de l’élection de février 2024.



Le Directoire prend acte de la sage décision de M. Abdoulaye Daouda Diallo et son important groupe de renoncer à sa candidature et d’appuyer celle de M. Amadou Ba.



Le Directoire invite tous les autres candidats appartenant à la coalition à conforter cette dynamique. Il les invite également à dépasser les clivages et les rancœurs pour impulser un puissant mouvement national à même de préserver la stabilité face aux dangers internes et externes.



Le Directoire national convie par ailleurs toutes les structures de la coalition à se mettre en mouvement pour le parrainage, l’élaboration du programme du candidat de BBY et la prochaine pré-campagne électorale



Dakar, le 25 Septembre 2023

Le coordinateur du Directoire national

M. Yéro Dé