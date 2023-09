Naufrage du bateau le Joola, 21 ans après : l’impossible deuil - adakar.com

Naufrage du bateau le Joola, 21 ans après : l'impossible deuil Publié le mardi 26 septembre 2023 | Sud Quotidien

© Autre presse

Le naufrage du bateau "Le Joola" a eu lieu dans la nuit du 26 septembre 2002 faisant officiellement 1863 victimes.

Aujourd’hui, 26 septembre 2023, marque la vingt-et-unième année du naufrage du bateau le Joola. Après plusieurs années, ce drame qui a coûté la vie à des milliers de personnes reste l’accident maritime le plus tragique au monde. Depuis cette nuit cauchemardesque, les familles des victimes égrènent un chapelet de doléances dont certaines ne sont pas toujours résolues.



27 septembre 2002 : 21 ans depuis. Le Joola, qui assurait la navette entre Ziguinchor et Dakar chavirait dans la nuit du 26 (au 27) septembre, vers les coups de 23h, aux larges des côtes gambiennes emportant avec lui plus de 1863 personnes officiellement. En cette nuit tragique, le bateau le Joola qui affectait une de ses rotations habituelles, était surchargé, car convoyant plus qu’il en est capable. Vers les coups de 18h 45, l’équipage avait donné son aval au centre de coordination des opérations de la marine pour signaler que le Joola venait de quitter la Casamance, en direction de Dakar et qu’il suivait, normalement, son trajet dans l’océan, après avoir quitté l’escalade de Carabane sous un temps calme et pluvieux. L’ambiance dans le bateau, la fête y battait son plein, comme c’est le cas à chaque voyage, avec à l’animation l’orchestre Jamoraye, cachait mal les stigmates de la surcharge. Après son escale à Carabane, le Joola était bourré de monde, plus du double de sa capacité.



Le bateau voguait à 40 km des côtes de la Gambie, soit à 170 km au Sud de Dakar, dans une mer très agitée, accompagnée par des vents violents 50 km/h. Le mauvais temps aidant, le Joola cède facilement à la surcharge. L’inclinaison devient trop forte, l’eau s’infiltre par les embrasures, le Joola chavire brusquement en moins de cinq minutes. Les milliers de vies englouties au fond de l’Atlantique laissent place à une désolation totale. Les familles éplorées enterrent leurs morts dans la plus grande tristesse. Abdoulaye Wade, président de la République à l’époque, décrète un deuil national.



Aujourd’hui, 26 septembre 2023, 21 ans donc, après cette tragédie, les familles des victimes réunies en un collectif, réclament toujours le renflouement du bateau afin qu’elles puissent faire le deuil. Une meilleure prise en charge des orphelins du Joola est aussi réclamée. Le souhait des familles est aussi l’érection d’un musée à la mémoire des victimes. Sur la question, le ministre de la Culture et du patrimoine historique, Aliou Sow, a annoncé l’inauguration prochaine de ce mémorial.



« Le ministre des Forces armées sera là pour la commémoration. Et un mois après, l’inauguration sera organisée en relation avec les familles et ceux qui doivent être invités sont identifiés. Le décret portant création, l’organisation et fonctionnement de l’établissement public à caractère administratif du Mémorial, est également élaboré et transmis à qui de droit. Et bientôt, le président de la République signera le décret avec un Conseil d’administration, une direction générale et un secrétariat général.



La gestion sera inclusive entre l’administration et les familles et les rescapés », a-t-il dit lors d’une visite à Ziguinchor, la semaine passée. A rappeler que pour ce drame, les poursuites judiciaires engagées ont été abandonnées. Le Sénégal a été le premier avant que la France qui a perdu 22 de ses ressortissants n’en fasse de même en octobre 2014.