Visite du Président de la république à TIVAOUANE: Par-delà les prières des guides religieux et les réalisations incommensurables Publié le mardi 26 septembre 2023 | Rewmi

Visite du Président de la république à TIVAOUANE: Par-delà les prières des guides religieux et les réalisations incommensurables

Comme à l’accoutumée, Macky Sall a réitéré son ‘’ZIAR’’ auprès du Khalife général des Tidiane à deux jours seulement du Gamou (Mawlid). Reçu comme celui qui fait ses adieux en tant que Président de la République, Macky Sall a été arrosé par ses hôtes d’éloges et de prières à l’enseigne de ses nombreuses réalisations dans la cité religieuse.

Le Président Macky Sall a effectué ce lundi 25 septembre 2023 une visite dans la ville sainte de Tivaouane, en prélude du Gamou. Cette visite qui occupe une place importante dans l’agenda présidentiel, revêt un cachet particulier cette année puisqu’étant la dernière pour le Président Macky Sall en tant que Chef de l’Etat, après sa décision de ne pas briguer un autre mandat.



Le déplacement à Tivaouane est également symbolique au regard du volume impressionnant des réalisations gouvernementales à travers, notamment le Programme spécial de modernisation des villes religieuses (2,8 milliards FCFA), la participation aux travaux de la Grande Mosquée Seydi El Hadji Malick SY, la construction de l’hôpital du même nom (46 milliards FCFA), le dispositif de gestion de l’eau et de l’assainissement (plus de 8 milliards FCFA) et plusieurs autres projets de grande envergure.



Après une visite guidée dans différents endroits de la cité religieuse et des recueillements du Président de la République par-ci et par-là devant les ‘’Zawiya’’ (mausolée), Serigne Mouhamadou Moustapha Al Amine a pris la parole pour rendre l’hommage de la famille au président de la République de par les réalisations qu’il a faites à Tivaouane, en témoignant toute sa gratitude envers le Chef de l’Etat : « Le Comité d’organisation du Gamou édition 2023 vous rassure que les instructions que vous avez données ont été appliquées à la lettre et ont dépassé nos attentes », confie-t-il.



Quant au Khalife Général des Tidiane Serigne Babacar Sy Mansour, il a formulé des prières : « Que le Tout Puissant t’accompagne dans tes futurs projets. Il avait été prévu que c’est ici que vous devriez vous arrêter. Il en est ainsi et que Dieu facilite le travail à votre successeur », dit-il au Chef de l’Etat. Il faut noter que le Président de la République était accompagné par une forte délégation composée du président du conseil économique, social et environnemental, Abdoulaye Daouda Diallo, du ministre de l’intérieur, de Abdou Mbow, président de la commission des lois à l’Assemblée nationale, d’Abdoulaye Diouf Sarr, directeur du FONSIS et du Premier ministre Amadou Bâ. Ce dernier a d’ailleurs fait l’objet de nombreuses bénédictions de la part du Khalife. « On peut dire qu’Amadou Bâ sera le futur président. Soyez unis, soyez humbles et travaillez pour la paix et la stabilité dans ce pays. Je vous confie la famille », laisse-t-il entendre comme une sorte de pronostic de l’issue de la prochaine élection présidentielle du 25 février.



Dans son propos, Macky Sall rappelle d’abord une vieille histoire : « En 2012, lorsque je venais ici, on m’accusait d’avoir dit des choses contre les guides religieux, vous étiez la seule personnalité religieuse à avoir déclaré publiquement que les guides religieux sont des citoyens. Depuis ce jour, on n’a plus reparlé de ça », souligne-t-il. Et d’ajouter : « Cette relation n’est pas seulement une relation entre un khalife et un président de la République. Quand on est un khalife, on le reste pour toute la vie alors que chaque président de la République va entendre tôt ou tard ancien Président. Nous rendons grâce au Tout Puissant d’être là aujourd’hui et d’avoir accompli notre mission ».



Rappelons que le Programme spécial de modernisation des villes religieuses initié par le Président Macky Sall a permis de renforcer sensiblement la capacité d’accueil de la ville de Tivaouane avec notamment le Complexe ‘’Serigne El Hadj Malick SY’’ d’un coût de 2,8 milliards de FCFA.



Dans le secteur de la santé, la construction en mode ‘’Fast-Track’’ de l’Hôpital Seydi El Hadji Malick SY est un repère important et l’infrastructure d’un coût de 46 milliards FCFA sera livrée en décembre 2023. Plus de 8 milliards FCFA dans le réseau sont employés dans le secteur de l’eau et de l’assainissement et au titre du renforcement spécial du dispositif du Gamou dans ce même secteur vital, ce sont 10 kilomètres d’extension de réseau et 2.000 branchements sociaux qui ont été réalisés.



L’électrification n’est pas en reste, l’industrie et les mines, la voirie urbaine et l’autoroute Thiénaba-Tivaouane pour un coût de 80 milliards de FCFA, l’artisanat, la modernisation des villes religieuses dont les grands foyers sont déjà servis. Notons que Médina Baye a bénéficié de la construction de la Maison des Hôtes, qui s’agit d’un centre multifonctionnel conforme aux standards internationaux, les travaux de reconstruction de la Grande mosquée de Léona Niassène ont été achevés. Taïba Niassène a également eu droit à une Maison des hôtes, alors que Porokhane et Darou Salam ont pu bénéficié de la réalisation d’une esplanade.



Mamadou Sow