Mémorial du Joola à Ziguinchor : L'inauguration dans un mois Publié le mardi 26 septembre 2023 | Le Quotidien

Mémorial du Joola à Ziguinchor : L’inauguration dans un mois

Le Mémorial du bateau Le Joola sera inauguré un mois après la commémoration du naufrage, ce 26 septembre. L’annonce est du ministre de la Culture et du patrimoine historique, qui était en visite de travail dans la région. Aliou Sow a remis 10 millions aux familles des victimes pour les accompagner dans la commémoration de la tragédie. Il a par ailleurs inauguré la Maison des cultures urbaines de Ziguinchor.



Par Khady SONKO – Le ministre de la Culture et du patrimoine historique a remis, vendredi, une enveloppe de 10 millions de francs Cfa aux familles des victimes du naufrage du bateau Le Joola, qui avait sombré dans les profondeurs de l’Atlantique le 26 septembre 2002. Aliou Sow veut, à travers ce geste, appuyer les activités de la commémoration de cette tragédie qui a coûté la vie à plus de 2 mille personnes. Auparavant, le ministre a visité les travaux du Mémorial du Joola. Cette infrastructure, promet-il, sera inaugurée un mois après la commémoration de la catastrophe maritime ce 26 septembre. «En relation avec les familles, ceux qui doivent être invités seront identifiés», a déclaré M. Sow. A l’en croire, l’étude du statut du mémorial est déjà bouclée et le projet de décret transmis à qui de droit, ainsi que le décret portant création, organisation et fonctionnement de l’établissement public à caractère administratif du mémorial.



«Bientôt, le président de la République signera ces décrets avec un Conseil d’administration, une Direction générale, un Secrétariat général et la gestion sera inclusive entre l’administration, les familles des victimes et les rescapés. Ensemble, on va gérer le contenu, le fonctionnement, l’évolution et le positionnement de ce mémorial comme une infrastructure contre l’oubli, pour la vérité et l’introspection», a informé le ministre.



Maison des cultures urbaines inaugurée

C’est dans ce cadre de la visite de travail que la Maison des cultures urbaines de Ziguinchor a été inaugurée par le ministre, qui a promis d’équiper l’infrastructure dédiée aux acteurs.



En relation avec les experts, ils pourront y organiser des formations, participer à des initiatives aux niveaux national et international. Le défi pour eux, est d’avoir un compte bancaire et surtout travailler sur le Festival régional des cultures urbaines à Ziguinchor. «Soyez les premiers à avoir votre Festival régional des cultures urbaines qui sera financé. La maison sera équipée. Progressivement pour le fonctionnement, vous aurez tous les autres outils qu’il vous faut. Ayez votre compte, cela nous permettra de développer davantage les éléments de gestion transparente par des virements bancaires. Dès que c’est fait, on trouvera les mécanismes nous permettant de vous donner des appuis financiers pour fonctionner», a promis Aliou Sow. Le ministre informe : «Hier (vendredi), j’ai signé l’arrêté portant création de la Commission nationale de classement et d’évaluation des manifestations culturelles au Sénégal avec tous les sous-secteurs, où une commission nationale va fixer des critères et avoir après des éléments culturels de dimensions régionale, nationale et internationale, et sur la base du classement.»



Il ajoute : «On pourra savoir cette année le premier événement culturel dans le mouvement des cultures urbaines, c’est tel…, et le financement des initiatives va suivre la logique du classement avec l’ambition de pouvoir quitter la 20e place pour la première place, sur base des performances en conformité avec les critères fixés.» Selon Aliou Sow, c’est cela qui va fixer l’agenda culturel sénégalais. «Nous comptons sur vous pour faire partie des premiers Sénégalais à initier un grand Festival régional des cultures urbaines à une ambition d’en faire un festival international», exhorte-t-il.



Aliou Sow invite les acteurs des cultures urbaines à s’approprier le Mémorial du bateau Le Joola et à sensibiliser les populations par rapport aux comportements à risques qui peuvent engendrer des conséquences comme celles du bateau Le Joola. «Votre parole porte, votre musique est entendue, vous êtes suivis au niveau des réseaux sociaux, votre discours a un impact positif. Vous pouvez compter sur le gouvernement, sur le Président Macky Sall et sur le Premier ministre Amadou Ba. Ils croient tous en la jeunesse, l’accompagnent et renforceront les moyens mis à sa disposition», fait-il savoir.