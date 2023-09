KOLDA : Liesse populaire à l’accueil du nouveau DG de la LONASE, Abdourahmane Baldé... - adakar.com

KOLDA : Liesse populaire à l'accueil du nouveau DG de la LONASE, Abdourahmane Baldé...
Publié le mardi 26 septembre 2023 | dakaractu.com

Abdourahmane Baldé, nouveau DG de la LONASE

C'est une immense foule qui a acclamé le nouveau DG de la LONASE, Abdourahmane Baldé dit Doura, ce weekend. Ainsi, de l'usine de coton en passant par les quartiers Saré Moussa et Bantaguel, c'est une marée humaine et des files de voitures qui se pressaient pour féliciter le nouveau DG de la Lonase. Le spectacle était féerique, avec des femmes, jeunes et vieux revêtus de tee-shirts à son effigie qui scandaient son nom "Doura". La mobilisation a duré plus de trois tours d'horloge. D'ailleurs, le président du mouvement Kolda debout est connu pour ses grandes mobilisations témoignant tout son attachement aux fouladounabé...